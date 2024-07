AGROPOLI, 29 ANNI LA STRAGE DELL’ARCHI MORIRONO 4 GIOVANI NON DIMENTICHIAMO GLI ANGELI AGROPOLESI

Sono passati ben 4 anni da quella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1995 quando Agropoli registrò una delle più grandi tragedie. Sulla strada tra Castellabate e Agropoli un incidente stradale si portò via Antonio, Massimo, Sergio,Vladimiro. Sono passati 23 lunghi e interminabili anni da quella tremenda notte. Vladimiro Ruocco, Sergio Guariglia, Antonio Paolillo e Massimo Cianciulli tutti ragazzi di Agropoli tra i 20 e il 25 anni.Lo scontro tra Agropoli e Castellabate nel comune di Laureana Cilento nei pressi della frazione Archi nella notte tra il 18 e il 19 luglio.Un incidente drammatico nel quale morirono tutti e quattro. Agropoli rimase sconvolta. Non dimentichiamoli e come sempre noi il nostro pensiero glielo dedichiamo come quando passiamo sul luogo della tragedia, davanti al quale ,da quel momento, noi riflettiamo e qualche volta preghiamo. Loro sono angeli e abbiamo il dovere di ricordarli.

Nella Foto Antonio Paolillo e Sergio Guariglia non abbiamo foto di Vladimiro Ruocco e Massimo Cianciulli

