AGROPOLI, 39 ANNI FA LA MORTE DI PADRE GIACOMO STASERA LA SANTA MESSA AL SACRO CUORE
Padre Giacomo Selvi
è stato un amato frate francescano e storico parroco di Agropoli, ricordato con profondo affetto dalla comunità locale a cui ha dedicato la sua vita missionaria a partire dal 1976.
- Origini: Nato a Trento, ha vestito il saio francescano nel 1962 e fu ordinato sacerdote nel 1965, laureandosi in teologia all’Antonianum di Roma.
- La Missione: È arrivato ad Agropoli nel 1976, diventando un punto di riferimento centrale per la crescita spirituale e sociale della cittadina cilentana.
- Opere: Ha edificato la Chiesa del Sacro Cuore (oggi intitolata a San Valeriano).
- Scomparsa: È morto prematuramente il 27 settembre 1987 all’età di 49 annI
- Processo di Beatificazione: Da tempo le associazioni locali “Amici di Padre Giacomo” e “Oratorio Padre Giacomo Selvi” si impegnano per portare avanti la sua causa di beatificazione.
- Intitolazioni: Ad Agropoli gli sono stati dedicati una via (dove sorge la chiesa), un oratorio e un auditorium.
- Commemorazione: La comunità lo ricorda ogni anno IL 27 settembre con una santa messa partecipata ALLE 19,30
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