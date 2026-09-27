27 Settembre 2026

AGROPOLI, 39 ANNI FA LA MORTE DI PADRE GIACOMO STASERA LA SANTA MESSA AL SACRO CUORE

admin 27 Settembre 2026

Padre Giacomo Selvi

è stato un amato frate francescano e storico parroco di Agropoli, ricordato con profondo affetto dalla comunità locale a cui ha dedicato la sua vita missionaria a partire dal 1976.

  • Origini: Nato a Trento, ha vestito il saio francescano nel 1962 e fu ordinato sacerdote nel 1965, laureandosi in teologia all’Antonianum di Roma.

  • La Missione: È arrivato ad Agropoli nel 1976, diventando un punto di riferimento centrale per la crescita spirituale e sociale della cittadina cilentana.

  • Opere: Ha edificato la Chiesa del Sacro Cuore (oggi intitolata a San Valeriano). 

  • Scomparsa: È morto prematuramente il 27 settembre 1987 all’età di 49 annI
  • Processo di Beatificazione: Da tempo le associazioni locali “Amici di Padre Giacomo” e “Oratorio Padre Giacomo Selvi” si impegnano per portare avanti la sua causa di beatificazione. 

  • Intitolazioni: Ad Agropoli gli sono stati dedicati una via (dove sorge la chiesa), un oratorio e un auditorium. 

  • Commemorazione: La comunità lo ricorda ogni anno IL 27   settembre con una santa messa partecipata ALLE 19,30

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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