AGROPOLI, A 30 ANNI DALLA MORTE RICORDATO IL MAESTRO BURATTINAIO VITTORIO FERRAIOLO/VIDEO

Dal vivo i duetti che solitamente vengono fatti attraverso i burattini. L’arte dei fratelli Ferraiolo, da oltre 60 anni ad Agropoli, è andata in scena il 9 agosto scorso con “La Nottata di Guai” e interpretata da Mario e Rossano Ferraiolo due dei tre figli del mitico cavaliere Vittorio Ferraiolo scomparso nel luglio del 1994 con il supporto di Dino Bacco. Una serata divertentissima con piazza Nassiria gremita in ogni ordine di posto. In basso i video. Ne parla proprio Mario Ferraiolo colui capace di raccogliere il testimone del padre:

“Questa” anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa del cavaliere Vittorio Ferraiolo, mio padre e mi è sembrato giusto dedicargli 2 serate. La prima è stata il 22 luglio la data della sua dipartita, dove per l intera giornata tutti grandi e piccoli nn hanno pagato il biglietto d ingresso al teatro poi l altra serata è stata il 9 agosto con uno spettacolo interamente live con un fuori programma, riportando lo spettacolo all’ esterno del teatro ricreando il teatro nel teatro, finendolo in personaggi, un successo , 300 posti a sedere gremiti e gente ovunque un emozione unica. e dalle foto di gente e bambini che ridono credo sia stato tutto gradito. ed era un momento che AGROPOLI MERITAVA.. è cmq una città che ci adotta da più di 60 anni”.