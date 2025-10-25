25 Ottobre 2025

AGROPOLI: A DICEMBRE LA RIAPERTURA DELL’ANTIQUARIUM

admin 25 Ottobre 2025

Dopo anni di chiusura, l’Antiquarium di Agropoli è finalmente pronto a riaprire le sue porte. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Roberto Mutalipassi durante l’ultimo consiglio comunale.

Il museo, ospitato presso il Palazzo Civico delle Arti, era stato chiuso a seguito di un furto, che aveva sollevato numerose polemiche e lasciato la cittadinanza in attesa di notizie sul suo futuro. Ora, la riapertura è prevista già prima della fine dell’anno, rappresentando un segnale positivo per la cultura e il turismo locale. Di seguito le pare del sindaco:

«Abbiamo concordato con la Soprintendenza di annunciare la data di apertura dell’Antiquarium durante la prossima Borsa del Turismo. Probabilmente si tratterà della seconda settimana di dicembre», ha spiegato Mutalipassi.

 

Il primo cittadino ha poi aggiunto altre novità legate al Palazzo Civico: «Stiamo completando le procedure per garantire anche l’apertura del Museo del Mare, affinché l’intero Palazzo, un luogo così iconico per la città, possa essere finalmente accessibile al pubblico».

