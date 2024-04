AGROPOLI, A TACCONI IL PREMIO USSI IN SALA IRROMPE CARECA E LO CONSEGNA/VIDEO

Un colpo di scena da carramba che sorpesa. Il premio Ussi consegnato a Tacconi nell’ambito degli “Eroi del calcio”è stato dato con un clamoroso colpo di scena. A sorpesa al momento della consegna è arrivato Careca in città da ieri per ricevere il premio Vincenzo Margiotta,sempre nell’ambito del “Eroi” del calcio”, e gli ha dato il premio dell’Ussi(Unione stampa sportiva Italiana. Bellissimo incontro tra i due campioni icone del calcio italiano e mondiale degli anni 80.

Tacconi ha vinto tutte le manifestazioni Uefa e Fifa. Careca ha vinto con il Napoli due scudetti,la coppa Uefa e la coppa Italia ed è stato spalla di Diego Armando Maradona. Un colpo di teatro che ha lasciato sbigottiti i presenti, erano tanti, ed ha ispirato la stampa presente per gli anedotti raccontati da Stefano Tacconi. Il coordinatore Antonio Ruggiero insieme a gianfranco Coppola hanno preaprato tutto al meglio per la riuscita della manifestazione da tenersi in piazza ma spostata nel municipio per la presenza di pioggia proprio come il giorno precedente era successo con careca. In entrambe le giornate entusiasmo a mille da parte della gente. In basso i video della manifestazione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...