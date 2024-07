Sulla spiaggia libera di trentova a destra del lido Trentova non c’è il bagnino. Purtroppo il comune non ha provveduto a mettere la postazione e le polemiche sono tante. Bisogna al più presto provvedere anche perché la situazione in alcuni momenti diventa molto difficile.

