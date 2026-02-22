AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

E si Ngopp aruopl da oggi non sarà più come prima, sarà più vuota, più malinconica e più triste. Cresciuto all’ombra dei Santi Patroni e della Madonna di Costantinopoli Pinuccio Mottola chiamato da tutti U’Cavalier ha rappresentato per un cinquantennio una figura molto popolare nel centro storico agropolese. In fondo era un buono con la sua fede per il Napoli.

E con la sua presenza ha scandito tutte le manifestazioni di cui la nostra città è stata pioniera anche se si è perso tutto. Dal Presepe Vivente, alla Passione con la via Crucis, alle processioni e ai riti. Assistente di tutti i sacerdoti ha vissuto in umiltà e rispetto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme ma è anche la logica conseguenza dei tempi che passano e non ritornano. Le nuove generazioni non capiranno ma fanno bene a penetrare nel passato e nella storia di Agropoli dove troveranno senza dubbio anche il Cavaliere.

