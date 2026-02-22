22 Febbraio 2026

AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

admin 22 Febbraio 2026

E si Ngopp aruopl da oggi non sarà più come prima, sarà più vuota, più malinconica e più triste. Cresciuto all’ombra dei Santi Patroni e della Madonna di Costantinopoli Pinuccio Mottola chiamato da tutti U’Cavalier ha rappresentato per un cinquantennio una figura molto popolare nel centro storico agropolese. In fondo era un buono con la sua fede per il Napoli.

 

E con la sua presenza ha scandito tutte le manifestazioni di cui la nostra città è stata pioniera anche se si è perso tutto. Dal Presepe Vivente, alla Passione con la via Crucis, alle processioni e ai riti. Assistente di tutti i sacerdoti ha vissuto in umiltà e rispetto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme ma è anche la logica conseguenza dei tempi che passano e non ritornano. Le nuove generazioni non capiranno ma fanno bene a penetrare nel passato e nella storia di Agropoli dove troveranno senza dubbio anche il Cavaliere.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026

US AGROPOLI NOTTE FONDA MA I PLAYOFF OFF NON SONO A RISCHIO SCONFITTA IN CASA CON IL CENTRO STORICO

admin 20 Febbraio 2026
CRONACA

SULL’AVERSANA ETE’ AMPIA IL SUO SPAZIO E DIVENTA ETE’ STATION

admin 20 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

calcio

IL MONOPOLI VINCE ALL’ARECHI PER LA SALERNITANA E’ NOTTE FONDA

admin 22 Febbraio 2026
Pinuccio

AGROPOLI, ADDIO A PINUCCIO U CAVALIERE FIGURA ICONICA DEL CENTRO STORICO

admin 22 Febbraio 2026
a7eab9a5-841e-4559-9bbb-6d8f1fad4f99

L’AGROPOLI BLINDA IL TERZO POSTO VINCE A FAIANO 5-0

admin 21 Febbraio 2026
3acefbdd-4cb7-495e-b610-31e41362804f

US AGROPOLI NOTTE FONDA MA I PLAYOFF OFF NON SONO A RISCHIO SCONFITTA IN CASA CON IL CENTRO STORICO

admin 20 Febbraio 2026
CRONACA

SULL’AVERSANA ETE’ AMPIA IL SUO SPAZIO E DIVENTA ETE’ STATION

admin 20 Febbraio 2026