AGROPOLI, ADDIO A SALVATORE COPPOLA SEMPRE AL FIANCO DEI BISOGNOSI

La sua vita l’ha dedicata al lavoro e al sacrificio per chi non se la passava bene. Te lo trovavi sempre vicino quando c’era bisogno. Sono tantissime le persone di Agropoli ad aver ricevuto una mano, un aiuto, una parola di conforto da Salvatore. La sua scomparsa per quanto improvvisa ci ha lasciati molto perplessi perché anche nel suo addio è stato discreto, perbene e senza dare nell’occhio come era nella sua vita comune.

Salvatore ha fatto politica in anni difficili e di ricostruzione della città. Era un benefattore in silenzio. Ha ricoperto tante volte il ruolo di consigliere comunale dal 1999 al 2012, dal 2019 al 2022. La città perde una sentinella delle associazioni, perde un organizzatore costante di manifestazioni teatrali, perde un fedele interprete della proposta culturale e turistica. Perde soprattutto un amico sincero, serio e perbene, una persona che anche quando non la si vedeva ti era sempre vicina, era presente perchè era Salvatore. Un abbraccio ad Anna l’amata consorte amica di una vita, alla sorella la professoressa Gerardina e alla comunità tutta perchè Salvatore era comunità. Ciao Salvatore ti sia lieve la terra. Sergio Vessicchio

