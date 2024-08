AGROPOLI, AL CARRUBO LA NOTTE DEL REVIVAL CRESCE L’ATTESA DOPO 5 ANNI

E’ dal 2019 che manca e stasera torna con tutto il suo fascino e la sua passione. E’ la notte degli agropolesi che vogliono, almeno per una notte, rituffarsi nell’atmosfera degli anni 80 e 90 in questo evento voluto da Massimiliano Di Fabio e sostenuto da Davide Pecora prima e dai gestori attuali ora passato poi per l’organizzazione di Roberto Apicella oggi assessore al turismo. Si prevede il pienone e il momento clou sarà la presenza di Michele Pecora che torna al carrubo dopo i fasti degli anni 80 quando imperava con “Era Lei”e impazzava in tutta Europa, lui icona discografica di Agropoli e nipote dei titolari del carrubo.

