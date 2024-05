L’appuntamento è per le ore 19.00 nella sede del club Juventus di Agropoli in via Carmine rossi. il noto avvocato tifoso della Juventus presenterà il suo ultimo libro JUVENTUS UN’OSSESSIONE TUTTA ITALIANA,all’incontro parteciperanno gli iscritti al club e tanti simpatizzanti, nell’occasione si potrà comprare anche il libro dello stesso Zampini.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...