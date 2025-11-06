AGROPOLI, AL DE FILIPPO UN OMAGGIO SPECIALE

Da Agropoli parte un abbraccio per Francis Ford Coppola

Una proiezione speciale di Megalopolis per dire grazie al maestro del cinema mondiale

Agropoli (SA) — Dal cuore del Cilento parte un gesto semplice ma pieno d’amore per uno dei più grandi registi di sempre. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, Coppola ha dichiarato di essere “sul lastrico” dopo aver investito oltre 120 milioni di dollari nel film, che ha incassato solo 14 milioni a livello mondiale. Per far fronte alle difficoltà finanziarie, il regista ha deciso di mettere all’asta una collezione di orologi di lusso.

Così il Cineteatro De Filippo di Agropoli dedica una giornata speciale a Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola, con una matinée riservata agli studenti del Cilento e una proiezione pomeridiana aperta a tutti gli appassionati di cinema.

Ma l’iniziativa non si ferma qui. Dai profili social del De Filippo è partito un appello diretto alle principali monosala italiane, attraverso un tag, invitate a programmare in sala Megalopolis e a destinare parte degli incassi a una raccolta fondi nazionale in aiuto del regista. L’obiettivo è chiaro: trasformare la passione per il cinema in un gesto concreto di solidarietà, per consentire a Coppola di non dover rinunciare ai suoi preziosi orologi, simbolo di una carriera costruita sull’arte, il rischio e la libertà creativa.

I promotori dell’iniziativa hanno annunciato che, al termine della campagna, il contributo economico raccolto verrebbe recapitato direttamente a Bernalda (MT), paese d’origine della famiglia Coppola, come segno tangibile dell’affetto e della riconoscenza dell’Italia verso uno dei più grandi maestri del cinema mondiale. Sperando di poter consegnare il ricavato personalmente al regista del padrino.

“Non vogliamo solo riempire le sale – si legge nel messaggio pubblicato dal De Filippo – ma far sentire a Francis Ford Coppola che il suo cinema continua a unire, ispirare e commuovere.”

Da Agropoli parte dunque un invito semplice ma potente: proiettate Megalopolis, partecipate alla raccolta fondi, unitevi all’abbraccio per Coppola.

Perché il cinema è emozione. E le emozioni, insieme, possono davvero diventare virali.

Un piccolo paese, un grande gesto: #AbbraccioPerCoppola.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...