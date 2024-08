AGROPOLI, AL PORTO LO SCANDALO DELL’ISOLA ECOLOGICA LA DENUNCIA DEI PESCATORI E DEI TURISTI/VIDEO

IL SINDACO SI DIMETTA O QUANTO MENO SOLLEVI L’ASSESSORE DI FILIPPO DALL’INCARICO

Isola ecologica al porto polemiche a non finire. A parte l’inadeguatezza di collocare la discarica in un porto altamente turistico e tra le proposte turistiche e commerciali ma l’inutilità della stessa quasi sempre vuota e abbandonata. A pochissimi metri dai pontili e tra il passeggio turistico ma anche davanti a chi fa del turismo la propria impresa di famiglia. Aperta da pochi giorni è un isola con scomparti di diverso colore destinati alle varie categorie di rifiuto. È monitorata a distanza dalla Sarim, impresa che gestisce il servizio di igiene urbana in città, quindi quando gli scomparti sono saturi vengono svuotati dagli addetti. Per poter essere abilitato a conferire i rifiuti differenziati l’utente (titolare di ruolo Tari comunale) dovrà inserire la propria tessera sanitaria prima di poter conferire il rifiuto. L’isola presenta inoltre un distributore automatico di sacchetti per la differenziata che può essere usufruito da tutti gli utenti titolari di ruolo Tari comunale.

Tutto molto giusto se non si trattasse di un luogo destinato al turismo e al porto. La collocazione in quel posto denota come il sindaco e l’assessore Di Fiippo non sanno nemmeno l’abc di fare turismo e pulizia. Si può mai collocare una discarica di rifiuti in pieno porto, è roba da ignoranti e ancor di più di amministratori che del turismo se ne sbattono in barba al parere dell’assessore al turismo Apicella che nemmeno lo hanno ascoltato a dimostrazione del fatto che l’esecutivo agisce scollato e senza un canovaccio intelligente. Quella che doveva essere un’isola ecologica si presenta come discarica sporca e senza custodia ma in balia dei turisti.

Un altro flop dell’assessore Di Filippo l’ennesimo in una città dove la pulizia dovrebbe essere preponderante e invece proprio sul porto c’è la più grande vergogna cittadina e con gli abitanti che denunciano sporcizia a via Crispi, via Piave e in tante altre zone di Agropoli. In tanti si chiedono come mai proprio in quel posto hanno messo la discarica cittadina e con quale procedura e chi ha fornito i maxi bidoni coperti, sono domande che si pongono i malcapitati cittadini. In basso il video con la denuncia di un pescatore (Mario Picariello) e le foto della vergogna. Rinnoviamo l’invito al sindaco di dimettersi o quanto meno di sollevare dall’incarico un assessore scadente incapace come dimostrano i risultati quotidianamente.

