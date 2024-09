AGROPOLI, AL SETTEMBRE CULTURALE OGGI ARRIVA L’EX PRESIDENTE DEL SENATO IL MAGISTRATO PIETRO GRASSO

Nel Cine teatro Eduardo De Filippo arriva l’ex presidente del senato il magistrato Pietro Grasso. La XVII edizione del ‘Settembre Culturale’ di Agropoli (SA), rassegna dedicata al libro e alla lettura, ideata dal consigliere comunale delegato alla Cultura, Francesco Crispino ospita giovedì 19 settembre alle ore 18:30, presso il CineTeatro E. De Filippo, Pietro Grasso per la presentazione del libro ‘Paolo Borsellino parla ai ragazzi’. Ingresso libero.

Pietro Grasso:

Magistrato e uomo politico italiano, Pietro Grasso ha iniziato la sua carriera in magistratura nel 1969 come pretore a Barrafranca. Negli anni ’70 comincia a indagare sulla pubblica amministrazione e sulla criminalità organizzata. Viene nominato titolare dell’inchiesta sull’omicidio del presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa nostra del 1984. Consulente della Commissione antimafia, consigliere alla Direzione affari penali del Ministero di grazia e giustizia, diventa in seguito Procuratore della Repubblica di Palermo e nel 2005 è stato nominato procuratore nazionale antimafia.

Paolo Borsellino parla ai ragazzi (Feltrinelli):

Una testimonianza civile per le nuove generazioni. Un libro che ripercorre un pezzo di storia italiana e descrive le figure di Falcone e Borsellino, attraverso la voce di un uomo che ha lavorato accanto a loro e che li racconta ai ragazzi per andare oltre lo stereotipo dell’eroe e scoprire chi fossero realmente. Nessuno dei giovani che Pietro Grasso incontra oggi, quando racconta alle platee di ragazzi la propria esperienza di lotta alla mafia, era nato quando Falcone e Borsellino furono assassinati, eppure tutti sanno chi sono e riconoscono nei due giudici un esempio da seguire ancora oggi.

