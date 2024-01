AGROPOLI, ALESSADRA LA FIGLIA DI VINCENZO E ANNALISA ROMPE IL SILENZIO E ATTACCA LA STAMPA: “STATE DICENDO SOLO BUGIE”

Ha solo 14 anni ed è stata colpita da una tragedia inimmaginabile. Frastornata dalla cronaca invadente e spessso poco informativa rispetto ai fatti ha deciso con un mesaggio sui social di dire la sua versione dei fatti e lanciare un messaggio alla comunità e all’opinione pubblica. Parole durissime ma anche un’apertura verso le risoluzione della vicenda.

Ci tengo a fare chiarezza su due cose riguardanti l’accaduto di ieri, siccome sono lunica persona che sa tutta la verità e ci sono state fin troppe incomprensioni e notizie false. Prima cosa volevo chiedere gentilmente di non credere a mezza parola di ciò che dicono i notiziari, perchè ho letto tutti gli articoli e nessuno si spiega la situazione per come era, alcuni dicono che ero a scuola durante l’accaduto e che è successo alle 8, altri dicono che ero li e mi sono tagliata anche io, altri persino che mio nonno ha detto “mia figlia voleva solo lasciarlo”, ma vi assicuro che nessuno dice la verità. La situazione che c’era in casa lo so solo io e due tre persone più strette,e così dovrà essere, chiedendo a chi sa di non dire nulla in giro. Volevo precisare particolarmente che non c’era nessun tipo di violenza in casa da parte di nessuno, perchè non sarei arrivata fino ad ora senza avvisare nessuno di competente. Chi conosceva mio padre sa quanto fosse buono, e si, continuerò a dirlo nonostante le azioni che abbia commesso, perchè io so come era fatto papà e so quianto lui non abbia reagito, fino a farlo in modo esagerato. Non sto assolutamente giustificando le sue azioni, perchè mia mamma avrebbe potuto far di tutto, ma mio padre non avrebbe mai avuto il diritto di fare quello che ha fatto, in quando mia mamma avesse una vita in avanti e una figlia da crescere, e ovviamente anche lui doveva continuare a vivere. Vi chiedo rispetto e di non essere invadenti con le domande, vista la situazione poco gradevole. I MIEI ANGELI PER SEMPRE

