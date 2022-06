Era prevedibile, questa gente mandata al municipio un’altra volta tengono la città bloccata. Con Mutalipassi ignorante e incapace, con Di Filippo al Demanio e al porto il blocco della città in tema turistico è un terreno franoso, scivoloso e pieno di insidie. Bisognerà vedere se il nuovo che avanza, Roberto Apicella neo assessore al turismo, saprà far leva sul falso sindaco e sull’assessore al demanio e al porto Di Filippo per cercare di invertire la tendenza. Apicella forte dell’assessorato al commercio e al turismo può sbattere i pugni e cercare di svegliare l’incapace Di Filippo più intento a fare tarantelle politiche che ad amministrare il paese. La spinta dell’assessore al turismo può essere decisiva E’ cambiato molto poco rispetto alla giunta Coppola, l’assessore al bilancio era Mutalipassi e quindi gestiva i fondi del bilancio, al demanio e al porto il delegato era di Filippo, e con Mutalipassi al bilancio e Di Filippo a porto e demanio le alghe sono sugli arenili e il porto è distrutto. Certo non si può dare la colpa a Di Filippo se ci sono le alghe alla marina e al lido azzurro ma non ha mosso un dito per cercare la soluzione del problema.

LA DISPERAZIONE DI BAGNANTI E OPERATORI

Al porto le alghe tengono in ostaggio la spiaggia e la rupe e gli albergatori e ristoratori oltre che i bagnanti. Al lido azzurro il Furano,il lido paradiso, il lido oasi, il lido azzurro e il lido mappatella oltre che le spiagge libere sono distrutti. pagano le tasse, l’imu in special modo senza poter usufruire della spiaggia. Una vergogna assoluta. ogni giorno devono mandare via i loro clienti, circa 200 al giorno per ognuno,

I SOLDI STANZIATI

L’anno scorso la regione, grazie alle pressioni di Alfieri e non solo, anche del capogruppo in consiglio regionale del Pd, furono stanziati 500mila euro per togliere le alghe e giacciono ancora nel cassetto, assessore al bilancio Mutalipassi, quest’anno ci sono 40mila euro per togliere le alghe davanti al lido da circa un mese ma i lavori ancora non sono iniziati e potevano cominciare molto prima rispetto all’insediamento del sindaco perchè la commissaria aveva espletato tutto. L’Agropoli servizi non ha i mezzi e le ditte non sono pronte. Una vergogna assoluta. Mentre li andrebbe subito tolto il pennello di massi a destra vicino al fiume per consentire alle alghe di defluire naturalmente. troppo incapaci e ignoranti sono. Sergio Vessicchio