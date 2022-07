Agropoli batte la fiacca, è la cenerentola del Cilento in questo primo scorcio di luglio. A parte i fine settimana che si popola un poco per il resto la città è vuota, Le poche spiagge sono vuote e la situazione economica è disastrosa. Nella seconda quindicina di giugno, ancora bassa stagione,si è visto qualcosa ma ora la situazione è mortificante. E’ inutile dire che non c’è organizzazione turistica ricettiva, ci sono delle associazioni ma pensano solo a prendere fondi dal comune e si fanno la guerra fra di loro. Il crollo di quest’anno in controtendenza con il resto delle località turistiche cilentane e salernitane va ricercato nella politica. La mancanza di una programmazione per la sfiducia al sindaco Coppola la cui reggenza è stata messa in discussione dagli stessi suoi alleati e compagni di partito come poi si è visto è una delle cause principali dell’assenza di turismo.

La presenza di Paola Mangone nell’ufficio turismo ha bloccato la programmazione per via della sua incapacità e per la sua visione montanara e affaristica(vedasi le società di cui è partecipante). La mancanza di una politica ambientalista per le spiagge con le alghe ammassate al porto e al Lido azzurro è un bigliettino da visita nefasto per il turismo. L’assenza dell’ospedale fa la differenza nel gradimento turistico. L’abbandono totale del porto diventato parcheggio e pista per corse di auto e moto con il comune in netta minoranza rispetto all’oligarchia dei pontilisti per quanto riguarda i posti barca ha dimezzato le presenze del turismo cittadino anche se il porto il suo quantitativo di movimento lo fa ma sono quelli di passaggio. Il lungomare è una bolgia dove corrono auto e moto e dove non c’è nessun investimento capace di raddrizzarlo, è in uno stato di abbandono pietoso. Il gradimento scaduto per Agropoli è la sommatoria di una politica devastante da parte del sistema di potere che guida la città ora nelle mani di un invertebrato politico come faccia gialla(Mutalipassi) incapace di guidare la città e pollo da spennacchiare per i sanguisuga della politica locale. Agropoli è turisticamente(e non solo) allo sbando per i cittadini figuriamoci per il turismo e per le presenze ma non certo per colpa diMutalipassi e Apicella neo assessore al turismo ma per una contingenza vergognosa di cui Mutalipassi ora è l’apice di un sistema scellerato. Il neo sindaco(abusivo ricordiamolo sempre) è totalmente incpace di intervenire perchè rappresenta la “mazza da scopa” intorno al quale si muovono i delinquenti. Della città se ne sbattono per questo motivo non c’è turismo, non c’è partecipazione, non c’è gradimento per Agropoli. Inutile fare eventi non cambia la vicenda, si possono avere per una sera due sere dei pienoni ma finisce là. Ci vuole una programmazione in grado di portare gente nei periodi morti come nei giorni in mezzo alla settimana e non ad agosto quando c’è gente a prescindere. Se Paestum costruisce uno spazio per gli eventi Agropoli ha il Landolfi come area prepotente e imponente per fare qualsiasi tipo di manifestazione perchè non sfruttarla? Perchè non chiudere al traffico e rilanciare piazza della repubblica invece di rimanerla aperta al traffico? Perchè non pensare alla chiusura del lungomare la sera d’estate trasformadolo in “Lungomare d’artista” sulla falsariga di Luci di artista a Salerno? Perchè non riportare il porto ai fasti di una volta richiudendolo al traffico e togliendo quello scellerato parcheggio? Sono cose che ripetiamo da tempo ma il sistema di potere delinquenziale che c’è al comune fa orecchie da mercante perchè pensano all'”okkupazione” del potere. Questo disastro è colpa del sistema Pd (partito demcratico) una sciagura per Agropoli. Questo è il motivo del crollo turistico e di gradimento. La città è sempre più vuota, più povera e più triste mentre i protagonisti del sistema di potere al comune sono sempre più ricchi e contenti. Attenzione però la farina del diavalo va in crusca e prima o poi questi delinquenti che occupano il comune di Agropoli restituiranno tutto con gli interessi, statene certi, prima o poi vedrete. Sergio Vessicchio