AGROPOLI, ALLARME FIUME SOLOFRONE: I RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTI URGENTI

I cittadini di Mattine, frazione di Agropoli attraversata dal fiume Solofrone, lanciano un appello urgente alle autorità locali per interventi di manutenzione del corso d’acqua. Il fiume presenta una fitta vegetazione e un accumulo di sedimenti che, in caso di piogge abbondanti, potrebbero provocare allagamenti e problemi per le abitazioni vicine. I residenti hanno chiesto l’intervento del Comune di Agropoli e del Consorzio di Bonifica di Paestum, quest’ultimo però si è dichiarato incompetente.

Secondo alcuni abitanti:

«Il fiume Solofrone diventa pericoloso ed è a rischio inondazioni perché i detriti presenti vengono portati a valle e si accumulano sotto il ponte di Via Mattine, formando un tappo che impedisce il defluire dell’acqua, provocando allagamenti nei vicini agglomerati urbani».

Il punto più critico si trova vicino al parco Marasilvi, già colpito in passato da esondazioni. Le autorità del parco sottolineano che uno straripamento potrebbe mettere in pericolo persone e beni. Il Comune di Agropoli è già intervenuto in passato per la pulizia di altri corsi d’acqua della città, ma ora si attende un’azione concreta anche sul Solofrone.

