AGROPOLI, ALLARME SICUREZZA MALANDRINO: ” AMMINISTRAZIONE ASSENTE SINDACO SE CI SEI BATTI UN COLPO”

Il commissario cittadino di Forza Italia Emilio Malandrino rilancia l’allarme sicurezza ad Agropoli dopo l’episodio del meccanico legato e anche altri episodi che in questo momento stanno tenendo banco buttando innanzitutto scredito sulla zona, paura e poco credibilità nell’amministraazione, Emilio Malandrino richiama all’ordina un pò tutti ed evidenzia lo scadente apporto delle forze politiche nel contrastare tali fenomeni diventati oggi un vero e proprio tornemento per Agropoli e non solo. In basso il lungo comunicato dato alla stampa.

“Agropoli: legato e rapinato.

Si segue la pista di una banda straniera per il raid in una villa avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Indagano i carabinieri. 16/03/2024

Ancora allarme furti ad Agropoli: ieri raid in una villetta

È ancora allarme furti nel Cilento e ad Agropoli. Colpo la sera scorsa in una villetta di località Madonna del Carmine. 15/03/2024

In meno di 48 ore è ancora ALLARME SICUREZZA ad Agropoli.

Da mesi si susseguono furti in case di periferia e non solo, spesso con i proprietari all’interno delle proprie abitazioni di giorno, di sera, in ogni ora e nel cuore della notte.

Solo per spirito di collaborazione e non per polemica, vorrei ricordare al Sindaco ed ai nostri Amministratori che, più volte, da Consigliere Comunale, ho sollecitato l’attenzione sul problema sicurezza e sorveglianza del territorio.

Ad oggi non risulta nessuna concreta iniziativa intrapresa per fronteggiare questo fenomeno che oramai sta diventando pericoloso e molto rischioso per la nostra città che, passivamente, lo subisce.

Come gruppo politico, nei prossimi giorni, sottoporremo e solleciteremo, attraverso i nostri riferimenti Parlamentari, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno con una dettagliata relazione sui fatti accaduti negli ultimi mesi e sulle loro modalità.

Spero che, anche con la piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale, venga richiesto e costituito un tavolo interforze tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale che, simbioticamente tra loro, stabiliscano un controllo del territorio radicale, visibile e costante in alternanza tra essi, con servizi di pattugliamento notte e giorno, per rendere tangibile la presenza delle Forze dell’Ordine nella città e nelle sue zone periferiche.

Una Amministrazione al Governo della città, ha il dovere di essere attenta e presente su ogni questione che metta in pericolo la sicurezza della Comunità, ha l’obbligo di seguire passo per passo l’evolversi di un fenomeno di pericolo e di emergenza ponendo in essere ogni azione a tutela dei propri cittadini e di chiunque abbia deciso di viverci.

E’ necessario farsi sentire a gran voce e battersi con ogni forza ed ogni mezzo affinché questo avvenga.