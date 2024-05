AGROPOLI, ALL’AURORA RESTORANT CENA CON MIETTA IN ATTESA DI CORONA SI ANNUNCIA UN’ESTATE PIENA DI VIP

La mitica Mietta è stata a cena all’aurora ristorant di Agropoli (Lido Aurora) dopo una bella passeggiata sul lungomare. Tutto a base di pesce per la nota cantante tarantina voce amata in Italia da oltre 40 anni. Ospite dei titolari e gradita presenza vip. L’artista è rimasta incantata dalla cucina ma anche dal panorma del lungomare di Agropoli. Simpaticissima, bella e piena di sorrisi per tutti ha fatto da apripista ad un’estate piena di vip al lido aurora dove arriveranno artisti di tutti i tipi e a giorni sarà anche pèubblicato tutto il programma con artisti di livello nazionale e internazionale. Intanto nelle prossime ore arriva Fabrizio Corona, un sabato sera con il re dei paparazzi il quale torna ad Agropoli dove è già stato tante volte.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...