AGROPOLI, ALTRA PORCATA DAL LANDOLFI NON SI VA PIU’ IN VIA PIAVE

Quando fu eliminato il campo sportivo per far posto al parcheggio la cittadinanza fu molto contenta(purtroppo). E con il passar del tempo, con l’addio di Alfieri, man mano hanno fatto diventare l’ex campo sportivo non più un sfogo per il traffico e un parcheggio libero ma un posto di elite per pochi e quindi hanno ricreato il problema mettendolo a pagamento e così la città ha dovuto subire il sacrificio di un campo sportivo storico per alchimie bilancistiche. Doveva essere anche il parcheggio per favorire l’accesso al centro della città e invece anche in questo lo hanno fatto fallire. Per quanto ci riguarda è un obbrobrio totale e andrebbe ripristinato come campo sportivo forse molta delinquenza si sarebbe evitata, la contorsione urbana che ha determinato è vergognosa ma ormai si ci era assuefatti. Ora hanno chiuso la prima strada di accesso che dal parcheggio va in via Piave immediatamente adiacente al mini market presente per cui hanno intasato l’unica via d’uscita rimasta in via Piano della Madonna danneggiando viabilità, parcheggio stesso e isolando ancor di più il centro della città.

Un provvedimento fuori luogo e senza senso di un’amministrazione ormai fuori contesto cittadino e con provvedimenti capestro. E poi scaricano tutto sull’assessore Apicella per nascondere i veri problemi di una politica devastante e ormai fuori controllo che sta buttando nel cesso la città. C’è da vergognarsi e da dimettersi tutti quanti più ne sono.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...