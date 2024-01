AGROPOLI, ALTRA TRAGEDIA IN MARE MUORE SIMONE MARIO PISCIOTTANO

Simone era un pescatore di lunga gittata, Tantissima la sua esperienza ma si sa il mare non lascia scampo in special modo di questi tempi. Questa mattina. E’ stato trovato morto in mare, senza abiti, vicino alla sua imbarcazione, pare appeso coi piedi sullo scalmo e la testa nell’acqua che toccava l’elica. Una manovra particolare nel tentativo di salvare le reti per il mare alto. La battuta di pesca era normale. L’episodio si è verificato tra Agropoli e Paestum alla Linora nei pressi del fiume solofrone. Da capire la dinamica dell’incidente, forse l’uomo è rimasto incastrato nel rullo. Il pescatore, infatti, aveva appena ritirato le reti. Sul posto, per il recupero del corpo, la Guardia Costiera di Agropoli e i Carabinieri. Presenti anche i sanitari del 118, Vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e alcuni pescatori immediatamente accorsi in zona. Una tragedia, Simone era molto conosciuto in città e in special modo al porto dove sostava buona parte delle sue giornate proprio. Apparentomento schivo, generoso e pieno di altruismo, Simone ha rappresentato per lunghi anni

