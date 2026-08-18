AGROPOLI, AMARCORD SONO 12 ANNI DALLA SCOMPARSA DI PAOLO SERRA

Indimenticato grande uomo della città di Agropoli nella quale ha ricoperto ruoli di grande prestigio oltre ad aver dato un significativo lancio alla ripresa della città sotto tutti i punti di vista.

Marito esemplare, padre modello, imprenditore di successo, padre dell’informazione e della cultura, maestro di vita Paolo Serra vive attraverso la sua azione nella società civile e nel contesto sociale di Agropoli e del Cilento. Manca oggi un uomo come lui che faccia da raccordo tra la politica e il sociale attraverso la cultura e il suo modo di agire. Manca e quanto manca.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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