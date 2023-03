AGROPOLI, AMMINISTRAZIONE AGGRAPPATA AD UNA TOGA AMICA ALTRIMENTI MUTALIPASSI VA A CASA SENZA SE E SENZA MA

PRESSING DEL PD SU PAOLO CIRILLO MAGISTRATO DI PERITO AI VERTICI DEL CONSIGLIO DI STATO PER AVERE RAGIONE E SALVARE MUTALIPASSI

L’amministrazione trema pensando agli esiti del ricorso al TAR Salerno e tenta la scorciatoia per scamparla.. Voci di palazzo di città danno per certo che il ricorso presentato dagli avvocati Scuderi e Cuoco sarà accolto e ci sarà l’annullamento della proclamazione degli eletti. Sulla circostanza vige il più stretto riserbo in quanto si teme che molti sostenitori dell’amministrazione, vecchi e nuovi, possano pensare di cambiare aria prima della débâcle giudiziaria che, almeno in termini di immagine, determinerà non pochi danni all’amministrazione guidata da Mutalipassi. Ancora è forte l’eco delle sue dichiarazioni, all’indomani della frettolosa proclamazione, che trattavisi di un metro riconteggio. Ciò non è stato. Gli agropolesi sappiano la verità che l’onta di gravi irregolarità elettorali non ha mai interessato la nostra cittadina da quando è iniziata l’era repubblicana. Appare evidente che l’amministrazione è in campagna elettorale, l’albo pretorio del comune di Agropoli ogni giorno si arricchisce di pubblicazioni di delibere e determine di impegni di spesa per contributi ad associazioni, in alcuni casi vicine anche ad amministratori locali.

Il momento del rinnovo delle concessioni demaniali, suolo pubblico, concessioni pontili, variante urbanistica, gestioni fondi pnrr impone di tenere dritta la barra ed evitare a tutti i costi le elezioni amministrative! L’unica possibilità che potrebbe apparire come ancora di salvezza alla nave che affonda è il Consiglio di Stato e qualche toga cilentana (Paolo Cirillo ai vertici del consiglio di stato presidente della seconda sezione del Consiglio di Stato ) compiacente che potrebbe veicolare la nave condotta da Mutalipassi in acque sicure o permettere di differire l’inevitabile appuntamento elettorale ad un tempo in cui non ci sarà più nulla nell’agenda politica che danni per le prossime generazioni. A chi scrive spetta il compito di informare i cittadini, ai consiglieri comunali di opposizione di essere attenti e vigili e orientati alla tutela dell’interesse pubblico, ai cittadini di partecipare e vivere le dinamiche amministrative della città affinché si possa giungere preparati all’inevitabile appuntamento elettorale per dare alla città un amministrazione legittimata dal regolare consenso popolare. Sergio Vessicchio