AGROPOLI, ANZIANO INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI IN PIENO CENTRO LA SITAUZIONE IN CITTA’ DIVENTA INSOPPORTABILE

Un anziano è stato investito sulle strisce pedonali questa mattina all’altezza tra viale Europa e Via Pio X all’altezza della farmacia Barlotti. Stando alle prime ricostruzioni un’auto, – scrive infocilento.it- una Volkswaghen Golf, si sarebbe fermata per far attraversare un anziano sulle strisce. Un furgone sopraggiunto ha però tamponato l’auto che ha finito per investire il malcapitato.

Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili ad Agropoli, in particolare in via Pio X. La zona che si è rivelata più pericolosa è quella all’incrocio con via Cristoforo Colombo. Diversi gli incidenti, anche di grave entità, talvolta con esiti drammatici. Nel 2019 una donna investita in zona morì dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale.

L’uomo è stato investito intorno alle 11. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito per accertamenti presso il “San Luca” di Vallo della Lucania, ha riportato un ematoma alla gamba. Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da tempo denunciamo la presenza dei camion di scarico merci fermi tra la pizzeria Giusi e l’asilo in orari diversi da quelli consentiti e questo comporta un restringimento della carreggiata e un pericolo costante per i pedoni. Certo l’investimento di questa mattina non può essere addebitato a questo ma ad un andazzo ormai consolidato in città con l’acceleratore, a tutte le ore in ogni posto, pigiato a più non posso in special modo da giovani coj i pedoni a rischi a tutte le ore. Come abbiamo denunciato in passato le criticità sono in tutte le strade ma ce ne sono alcune come il lungomare e via Risorgimento più a rischio. Da tempo denunciamo anche alcuni mezzi della sarim che seminano il pericolo in special modo di notte, c’è uno in particolare che è un furgoncino il quale tra l’1.30 e le 3.00 impazza incontrollato sul lungomare san marco. La foto è di infocilento.it

