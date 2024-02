AGROPOLI, APRE LA LIDL C’E’ LA DATA UFFICIALE

I lavori sono vicini alla conclusione ed anche le assunzioni sono state completate dopo la campagna di recruiting avviata nel mese di ottobre. I nuovi assunti entreranno a far parte della squadra, che oggi conta più di 21.000 collaboratori sul territorio nazionale, attraverso un percorso di inserimento completo e strutturato, che alterna formazione in modalità e-learning e “training on the job”.

Lidl apre ad Agropoli

Lidl, nota catena europea di supermercati di origine tedesca, parte dello Schwarz Gruppe, rappresenta un’importante opportunità per la comunità di Agropoli e per i giovani del Cilento. L’apertura del nuovo punto vendita significa la possibilità di numerosi posti di lavoro, contribuendo così a migliorare le prospettive occupazionali nella zona.

La scelta di Lidl di stabilirsi ad Agropoli è il risultato di una strategia di espansione aziendale, volta a raggiungere nuovi mercati e portare i suoi prodotti di qualità a una clientela sempre più ampia. La cittadina cilentana, famosa per le sue bellezze naturali e culturali, diventa così un punto di riferimento anche per la grande distribuzione.

La nuova apertura promette di offrire ai residenti una vasta selezione di prodotti alimentari e non alimentari a prezzi competitivi. La presenza di Lidl contribuirà sicuramente a rendere più accessibile la spesa quotidiana, fornendo al contempo un’ampia gamma di prodotti di marca e a marchio proprio.

Oltre ai vantaggi per i consumatori, l’arrivo di Lidl ad Agropoli è una notizia positiva per l’economia locale. La creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani del territorio, rappresenta un importante motore di sviluppo sociale ed economico. La catena di supermercati è nota anche per investire nella formazione e nello sviluppo professionale dei suoi dipendenti, offrendo opportunità di crescita all’interno dell’azienda.

Non solo lavoratori, ma anche i fornitori locali potranno beneficiare della collaborazione con Lidl. La catena, infatti, spesso preferisce lavorare con produttori e fornitori locali, sostenendo così l’economia della regione e promuovendo prodotti di qualità a km zero.

Entusiasmo ad Agropoli

L’apertura del nuovo punto vendita Lidl ad Agropoli è attesa con grande entusiasmo da parte della comunità. Questo evento segna un’importante tappa nella crescita e nello sviluppo del territorio, offrendo soprattutto nuove opportunità di lavoro. Dunque, come detto, c’è una risposta alla domanda: quando aprirà la Lidl ad Agropoli? La data è quella del 22 febbraio 2024.

