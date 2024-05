AGROPOLI, ARRESTI PER DROGA DIMOSTRAZIONE CHIARA DELL’ATTENZIONE DELLA PROCURA E DEI CARABINIERI

Un blitz dai tanti risvolti ma che nasconde ancora tanti lati oscuri. 6 arresti in città costituiscono una mazzata al giro della droga già molto diffuso e che potrebbe essere la conseguenza di un altro blitz di pochi giorni fa quando i carabinieri diedero scacco ad un altro gruppo di spacciatori tra il cilento e la piana del sele. I nomi non si conoscono ma dalla procura gli spifferi rivelano del coinvolgimento di madre e figlia tra i sei costretti agli arresti domiciliari e obbligo di firma. Sono queste le restrizioni imposte dal giudice per il momento, 4 sono agli arresti domiciliari mentre 2 hanno obbligo di firma. L’attenzione della procura in sintonia con le altre procure è molto costante sullo spaccio di droga nel cilento e l’attività investigativa dei carabinieri coordinati dalla stessa procura di Vallo della Lucania sta dando frutti importanti per lo smantellamento dei gruppi criminali cilentani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti fenomeno in crescita con il coinvolgimento di giovani e giovanissimi.

Gli indagati hanno posto in essere una rete di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, ceduta a consumatori, anche minorenni, di Agropoli, Castellabate, Torchiara, Lustra, Rutino e Prignano Cilento. L’attività investigativa ha consentito il recupero di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, nonché di segnalare alla competente autorità amministrativa 6 persone quali consumatori. Il servizio testimonia ancora una volta il costante presidio esercitato dalla Procura della Repubblica cilentana sul territorio a contrasto dei fenomeni di criminalità. Particolare attenzione gli inquirenti stanno dando alla provenienza e gli arresti di questi mesi tendono proprio ad inserirsi nella ricerca dei vertici di un’organizzazione molto articolata che probabilmente parte da molto lontano per poi arrivare nelle periferie. E non si esclude nemmeno che nei prossimi giorni ci possa essere un’altra retata. Certo ad Agropoli ormai la situazione ha superato il limite di guardia e l’azione rilevante delle forze dell’ordine e della procura della repubblica ne è la più chiara dimostrazione. Sergio Vessicchio

Sergio Vessicchio

