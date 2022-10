AGROPOLI, ARRIVA SUPERMAN CON I SUPERPOTERI

Ad Agropoli è arrivato Superman con i superpoteri. Oggi comincia l’era di Antonio Rinaldi Superman il nuovo comandante dei vigili urbani destinato a succedere a Maurizio Cauceglia amatissimo in città. Rinaldi arriva con la fama di sergente di ferro, uomo in grado di contribuire a rimettere a posto i conti del comune di Capaccio Paestum grazie ad un lavoro molto attento e in sintonia con il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri e l’assessore al bilancio Fabio Scariati il quale ha coordinato un assessorato e un ‘area in grado di far lievitare i consensi dell’amministrazione comunale. Rinaldi rimarrà part time anche ai tributi quindi Scariati può stare tranquillo. Superman arriva ad Agropoli e gli viene consegnata una montagna di oneri, una cosa mia vista prima. Vigilanza e polizia locale, porto e demanio marittimo, commercio, attività produttive e SUAP inseriti nell’area 8. Un carico di competenze troppo pesanti, se si considera il porto e il demanio, il commercio, la polizia municipale a parte il conflitto di competenze. Un provvedimento al commercio preso da Rinaldi come titolare dell’ufficio commercio deve essere controllato da Antonio Rinaldi da comandante della polizia municipale, stessa cosa al porto e demanio e via dicendo. Su questo torneremo successivamente. Questa mattina alle ore 8.00 riunione del nuovo comandante.

IERI SCONTRO MUTALIPASSI CAUCEGLIA, L’EX COMANDANTE DURISSIMO CON FACCIA GIALLA

Ieri si sono incontrati nella sala del sindaco il nuovo comandante Rinaldi con Cauceglia e Valentina Nastari la nuova vice comandante la quale avrà un ruolo molto importante in considerazione dello sdoppiamento di Superman tra Capaccio e Agropoli. Cauceglia è stato durissimo nei confronti del sindaco per il metodo ha poi dato il benvenuto al nuovo comandante al quale ha consegnato chiavi e progetti alcuni dei quali in scadenza e quindi devono essere trattati.

PUBBLICATE LE NUOVE AREEE

AREA 1

Turismo, eventi, cultura, affari generali, informatica, supporto segreteria ed organi istituzionali, entrate tributarie ed extratributarie a Giuseppe Capozzolo;

AREA 2

Personale, contenzioso, giudice di pace e sport a Giuseppe La Porta;

AREA 3

Servizi demografici e statistici a Giuseppe Salurso;

AREA 4

Servizi finanziari e programmazione, economato, contabilità economica, pubblica istruzione, servizi sociali a Valeriano Giffoni;

AREA 5

Ambiente, patrimonio e trasporto pubblico ad Agostino Sica;

AREA 6

Governo del territorio, progetti strategici e PNRR a Gaetano Cerminara;

AREA 7

Lavori pubblici e manutenzione a Sergio Lauriana;

AREA 8

Vigilanza e polizia locale, porto e demanio marittimo, commercio, attività produttive e SUAP ad Antonio Rinaldi.

La regia è stata coordinata da Franco Alfieri, eseguita da Giuseppe Capozzolo e firmata da faccia gialla Mutalipassi. Tutto fatto secondo le esigenze del sistema di potere che governa la città di Agropoli. Superman Antonio Rinaldi sarà la cartina di tornasole di tale decisone. Se farà scelte impopolari in special modo al commercio e al demanio-porto non sarà incline al sistema di potere, altrimenti sarà anche lui un esecutore di ordini al pari di faccia gialla Mutalipassi ormai noto come il lecchino di Franco Alfieri e Capozzolo. Se invece agirà come Coppola, la Porta, Benevento e la Serra ben presto anche la sua testa sarà tagliata e da Superman diventerà un uomo normale. Sergio Vessicchio

