AGROPOLI ASCEA,ZUCCHERO E CANNELLA TRA I MIGLIORI RISTORANTI D’ITALIA

Oggi è un giorno straordinario per tutti noi di Zucchero&Cannella Beach! La passione per la cucina e l’amore per i sapori autentici italiani hanno ricevuto un riconoscimento che ci riempie il cuore di orgoglio: SaporiamoItalia ci ha conferito l’attestato di uno dei migliori ristoranti d’Italia! 🇮🇹✨

Questo traguardo non è solo un pezzo di carta da appendere con orgoglio alle pareti del nostro amato ristorante, ma è la testimonianza dell’impegno, della dedizione e dell’incessante ricerca di eccellenza che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro.

Un grazie speciale va a voi, cari clienti, che con il vostro sostegno continuate a farci sognare e a spingerci sempre più in alto. A voi che avete scelto di condividere i vostri momenti più belli intorno alle nostre tavole, sorseggiando un bicchiere di vino e assaggiando le nostre creazioni culinarie.

E ovviamente, un immenso applauso va al nostro team: chef, camerieri, pâtissiers e tutti coloro che, dietro le quinte, lavorano con passione e abnegazione. Questo riconoscimento appartiene a ciascuno di voi!

Venite a festeggiare con noi questo successo e permetteteci di viziare i vostri palati con i piatti che hanno reso Zucchero&Cannella Beach un nome noto e amato nel panorama culinario Cilentano.

