AGROPOLI, ATTI VANDALICI ALLO JUVENTUS CLUB MA LI DAVANTI SPACCIANO DROGA E SI FANNO/VIDEO

Hanno prima spaacccato la telecamera di sorveglianza poi hanno agito. Nella notte del 7 Febbraio, lo Juventus Club di Agropoli è stato preso di mira da alcuni ragazzini che hanno vandalizzato il luogo di ritrovo dei tifosi bianconeri.Lo Juventus Club Agropoli inaugurato da poco nella sede centrale in Via Carmine Rossi ad Agropoli è già stato preso di mira da alcuni ragazzini che nella notte del 7 Febbraio hanno colpito il club con sputi rivolti all’insegna del locale e deturpando le telecamere di video sorveglianza.

Va detto che proprio in quel posto avviene indisturbato lo spaccio di sostanze stupefacenti e i ragazzi si vanno a drogare, a farsi le canne e a bere fiumi di alcol. Più volte i residente del palazzo mazziotti hanno denunciato questo schifo. In quel posto tante attività commerciali sono state costrette a chiudere, regge ancora il Coiffeaur di Tonino il parrucchiere ma anche lui sta cedendo. Da tempo indisturbati gli spacciatori fanno il bello e il cattivo tempo ed è evidente la ragazzata si inserisce proprio nella vergogna in cui il marciapiede incontrollatamente viene aggredito da spacciatori e drogati. I membri del club si dicono esterrefatti dall’accaduto, non riuscendo a darsi spiegazioni per il compimento di simili atti. Il protagonista dell’accaduto sembra già essere stato individuato dai componenti del club, che si sono riservati nel prendere provvedimenti sull’accaduto. Una storia che sicuramente farà riflettere sul senso civico e l’educazione al rispetto di un club nato per aggregare tifosi della compagine juventina e non ma anche in una città dove purtroppo la soglia dell’emergenza è stata lungamente superata.

IL VIDEO

