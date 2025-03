AGROPOLI, ATTIMI DI TENSIONE PER UNA RISSA DURANTE LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Attimi di tensione ad Agropoli durante la sfilata dei carri allegorici. Per cause ancora in via di accertamento, al passaggio dei carri lungo via Risorgimento è improvvisamente scoppiata una maxi rissa che ha visto coinvolte diverse persone tra spettatori e personale al seguito dei carri.

La lite è durata diversi minuti e dalla principale via Risorgimento si è poi spostata nei vicoli adiacenti.

A sedare gli animi ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Agropoli coadiuvati dagli agenti della locale Polizia Municipale.

Oltre ai militari, sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa di Agropoli che hanno dovuto medicare alcuni presenti che hanno riportato ferite.

Per due di loro è stato necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

Pare che nel corso della rissa sia spuntata anche un’arma da taglio. Al momento i Carabinieri stanno acquisendo tutte le informazioni necessarie per poter risalire agli autori e alle motivazioni che hanno scaturito la rissa.

