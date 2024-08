AGROPOLI, ATTRACCHI ABUSIVU MULTE AL PORTO

La Polizia Municipale di Agropoli, diretta dal magg. Antonio Rinaldi, ha svolto una mirata attività di controllo nell’area portuale, in particolare presso i pontili gestiti in concessione dal Comune di Agropoli, al fine di verificare l’osservanza del “Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini dell’ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione“.

Diverse sono state le sanzioni elevate per attracco abusivo ovvero per aver violato l’art. 30 del Regolamento per aver occupato senza autorizzazione un ormeggio comunale. Ai trasgressori è stata comminata la sanzione prevista da € 200 a € 1.200. Entro il limite di cinque giorni è previsto il pagamento in misura ridotta pari ad € 400, oltre le spese di procedimento e notifica pari ad € 19.50, quindi per un totale di € 419,50. I proprietari sono stati diffidati a rimuovere le imbarcazioni entro 48 ore. In caso contrario la rimozione sarà effettuata in danno, con spese a carico dei trasgressori.

