AGROPOLI, AUTO CONTRO SEGNALE A VIA TAVERNE TRAGEDIA SFIORATA CONDUCENTE ABBANDONA IL MEZZO/VIDEO

Intorno alla mezzanotte della notte scorsa in via Taverne, di fronte alle scuole medie, dalla strada di via Umbria che poi si immette a via Taverne è successo un incidente che poteva avere conseguenze molto gravi ma ancora non si conoscono i risvolti perchè il conducente non si trova. In pratica un uomo a bordo di una LYNK & CO, proveniente da via Umbria, forse a velocità sostenuta, è sbattuta contro il segnale e si è bloccata sulla careggiata tra via Umbria e via taverne come dimostrano le foto e il video in basso. Sul posto, forse chiamati da qualcuno, sono prontamente arrivati i carabinieri della radiomobile i quali hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Gli airbag dell’auto sono esplosi tutti e la stessa auto presentava un pesante ammaccattura nella parte anteriore segno dl colpo subito.Sia i carabinieri che i vigili del fuoco hanno preso atto che il conducente non c’era più e non si è trovato almeno fino a metà nottata. Secondo le prime ipotesi l’auto era stata noleggiata perché i carabinieri hanno prelevato i documenti mentre i vigili del fuoco la mettevano in sicurezza trattandosi di un’auto elettrica.Intorno alle 2,30 l’auto è stata preevata dal carro attrezzo della ditta Rega di Castellabate. Gli inquirenti e i vigili del fuoco non hanno trovato nessuna traccia di sangue ne sui sedili ne sull’asfalto. Molto probabilmente, il conducente e gli eventuali occupanti della vettura non ha riportato danni.

