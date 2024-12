Ieri sera ad Agropoli nei pressi dello svincolo sud della Statale 18 in zona Madonna del Carmine un’auto ha preso fuoco.

Per cause ancora da accertare un veicolo ha preso fuoco creando numerosi disagi alla circolazione. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza della zona.

