AGROPOLI, AUTO SBANDA AL BELVEDERE DUE FERITI

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattina in via Belvedere, quando una Fiat Punto è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce.

Ad avere la peggio è stato un 38enne, trasportato in elicottero all’ospedale di Salerno per le gravi condizioni riportate. Meno gravi le condizioni del passeggero, condotto al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

