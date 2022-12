AGROPOLI, BABY GANG IN AZIONE IN PIAZZA DISTRUTTA LA SEGNALETICA ALLA MARROTTA DEVASTATO IL PRESEPE

Da tempo denunciamo ad Agropoli la presenza di una baby gang che agisce indisturbata, la notte scorsa, un gruppo di ragazzini, tutti giovanissimi, ha pensato bene di asportare tutte le frecce presenti. L’episodio è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. È accaduto intorno alle 2.30 di notte, un fatto increscioso che va stigmatizzato e punito. L’assessore Apicella ha denunciato sui social ma lo ha fatto solo perchè era una segnaletica messa per le festività di Natale, sarebbe stato opportuno che Apicella avesse alzato la voce anche in altre circostanze, perchè l’assessore Apicella il quale ha in mano anche il turismo mai è intervenuto quando sia durante l’estate ma anche durante i mesi invernali la baby gang giocava a pallone in piazza colpendo turisti, gente seduta ai tavolini dei bar, vetrine dei negozi e noi, invano, denunciavamo l’accaduto, forse era troppo impegnato a Trentova a fare affari, lo diciamo simpaticamente. Ora indegnamente sono stati toccati i segnali che portano al babà natale e quindi ha alzato la voce. In questo modo la credibilità dell’amministrazione di cui fa parte è pari allo zero. O si interviene sempre o mai o quanto meno si denuncia il fatto alle forze dell’ordine. Il buon Roberto ha perso un’altra occasione per stare zitto vista l’inopportunità della sua denuncia social.

Ladri in azione all’uscita della superstrada a Marrota dove alla rotatoria cì’erano installate le immagini raffiguranti la sacra famiglia ed altri pastori tipici della tradizione, erano state realizzate dall’artigiano Antonio Guida. Qualcuno ha pensato bene di staccarle da terra e portarle via. Tra le immagini trafugate anche la raffigurazione di Gesù. Anche in questo caso l’assessore Apicella si è fatto sentire.

