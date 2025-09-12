AGROPOLI, BAGNO DI FOLLA PER SIGFRIDO RANUCCI
Bagno di folla ad Agropoli alla Fornace nell’ambito del settembre culturale per Sigfrido Ranucci il quale ha presentato il suo libro:” La scelta”.
𝐷𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒, 𝑛𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑢𝑟𝑖, 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖: “𝑄𝑢𝑎𝑙 𝑒́ 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎?”. 𝐸 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒.
Durante il corso della presentazione il giornalista d’inchiesta ha spiegato i momenti salienti della sua carriera giornalistica, ha fatto molti riferimenti alla Gabanelli e ha detto come hanno cercato più volte di eliminare la sua trasmissione.
