AGROPOLI, BAGNO DI FOLLA PER SIGFRIDO RANUCCI

admin 12 Settembre 2025

 

Bagno di folla ad Agropoli alla Fornace nell’ambito del settembre culturale per Sigfrido Ranucci il quale ha presentato il suo libro:” La scelta”.

 

𝐷𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑢𝑜𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒, 𝑛𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑢𝑟𝑖, 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖: “𝑄𝑢𝑎𝑙 𝑒́ 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎?”. 𝐸 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒.

Durante il corso della presentazione il giornalista d’inchiesta ha spiegato i momenti salienti della sua carriera giornalistica, ha fatto molti riferimenti alla Gabanelli e ha detto come hanno cercato più volte di eliminare la sua trasmissione.

