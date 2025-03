Investito ad Agropoli, in ospedale un bambino

. Come riporta Stile tv l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Dante Alighieri vicino alla stazione ferroviaria. Dopo l’investimento immediati sono stati i soccorsi al minore con il trasporto in codice giallo presso l’ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale.

