AGROPOLI, BENEDETTA SCUDERI UN SUCCESSO ELETTORALE AL DI SOPRA DI OGNI ASPETTATIVA: “RINGRAZIO TUTTI”

A dieci giorni dalle elezioni, che hanno sconvolto il panorama politico assegnando la guida del paese alla destra ed, in particolare, a Giorgia Meloni, molte riflessioni sono state fatte sulle cause della vittoria del centrodestra e della tremenda sconfitta del centrosinistra. Ma non è di questo che vogliamo parlare, tanto si è detto e tanto si dirà anche nei tempi avvenire.

Vogliamo invece parlare del successo, perché di questo si tratta, di una nostra giovane concittadina agropolese , che – per quanto non eletta (la sua lista ha maturato il quarto quoziente sui tre seggi da attribuire) – ha ottenuto un successo personale davvero straordinario e non immaginabile in sede di previsioni elettorali. Parlo di Benedetta Scuderi, che si è candidata nella lista “Alleanza Verdi-Sinistra” nella Circoscrizione Estero, Collegio Europa, che – nonostante sia stata chiamata a candidarsi proprio nell’imminenza delle elezioni e abbia dovuto fare una campagna elettorale in tempi ristrettissimi – è stata in grado di ottenere oltre 11.000 preferenze, superando, anche abbondantemente, la candidata eletta della lista risultata terza e altri candidati già affermati in quella circoscrizione come Parlamentari uscenti.

Quel volto pulito, bello e pieno di speranze sul quale fa capolinea un sorriso accattivante e smagliante rappresenta tutta l’essenza della politica moderna intesa come servizio, proposta e serietà. Sono i virtuosismi somatici di Benedetta Scuderi i quali si riflettono totalmente anche nel suo impegno sociale,, professionale e politico.

Dicevo un risultato straordinario se si pensa che andava scritto il cognome (ai cittadini residenti all’estero è concesso questo privilegio, negato invece a quello che vivono in patria) e che si votava nelle 46 nazioni di cui è composta l’Europa. C’è stato un concorso di giovani che hanno creduto in Benedetta e le hanno tributato il giusto consenso per le idee che porta avanti, per la grinta che dimostra, per la coerenza del suo discorso politico, improntato all’inclusione sociale e alla transizione ecologica giusta.

Ho raggiunto telefonicamente Benedetta per farle le mie personali congratulazioni ed anche per sentire dalla sua voce le impressioni di questa campagna elettorale e cosa ne pensa del risultato che ha ottenuto. Mi ha dato risposte semplici ma chiare di cui riporto le parti più importanti.

“Voglio innanzitutto ringraziare chi ha creduto in me e ha voluto candidarmi come capolista della lista “Alleanza Verdi-Sinistra” nel Collegio Europa e, poi, tutti coloro che hanno collaborato alla mia campagna elettorale. Il ringraziamento più vivo va, però, a quegli oltre 11.000 cittadini residenti in Europa che hanno espresso la preferenza sul mio nome. Con grande e sincera commozione ringrazio poi i miei tanti miei conterranei che si sono impegnati a ricercare tutti i loro possibili contatti in Europa per farmi votare. Il risultato elettorale mi ha fatto comprendere che la strada intrapresa è quella giusta e che va proseguita con tutte le forze. L’inclusione, la giustizia sociale e ambientale, in un momento storico in cui la povertà aumenta e il cambiamento climatico diviene un’emergenza sempre più imminente, non sono cose effimere, ma necessità dalle quali nessun governo potrà sfuggire. La transizione ecologica, è oramai improcrastinabile come ognuno di noi si accorge dalle conseguenze sempre più radicali e disastrose del cambiamento climatico, che si stanno già traducendo in costi sociali, economici e in vite umane. Si tratta di guardare ad un nuovo paradigma, che non solo offre tante opportunità di lavoro, ma rispetta anche i limiti del pianeta ed ogni essere vivente. La transizione ecologica è un’opportunità unica, in quanto ci dà la possibilità di creare una società basata sul rispetto, l’equità e la giustizia. Non possiamo avere paura di cosa dovremo fare da oggi per il futuro, tanto se non ci muoveremo noi, sarà la natura a cambiarci la vita”. Idee chiare, animo battagliero, voglia di fare, come Agropolese non posso che augurarle ogni bene. La strada è tracciata, la cultura è quella giusta. Il successo sarà sicuro. Sergio Vessicchio

