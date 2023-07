AGROPOLI, BICCHIELLI TORNA SUL LUOGO DEL DELITTO CON SINDACO E ASSESSORE RAGGIUNTI DA AVVISI DI GARANZIA

Questa mattina l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, membro della commissione Difesa e della commissione Antimafia in visita ad Agropoli dove ha incontrato esponenti della politica locale. Per l’occasione, l’onorevole Bicchielli si è confrontato con il consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce, rappresentante di Liberi e Forti, con il quale ha fatto il punto della situazione in merito all’Antiquarium ed è stata attenzionata anche l’area del Sauco. “Stiamo portando avanti la nostra battaglia a tutela del territorio, in difesa dei diritti dei cittadini e non intendiamo fermarci – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – l’Antiquarium è un bene comune, in gestione all’amministrazione ma non di sua proprietà. Il cartello qui davanti recita che il museo è aperto tutti i giorni, sarebbe opportuno dire che è chiuso tutti i giorni da ormai tre anni. Ci chiediamo: ha senso parlare ancora di museo? Non sappiamo, ancora oggi, cosa è rimasto e cosa, invece, è stato portato via. Non otteniamo risposte dalla maggioranza, siamo certi però che il governo nazionale farà chiarezza su questa vicenda”. Ad accompagnare il deputato salernitano di Noi Moderati il consigliere Pesce: “Ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per l’interesse e per l’impegno verso il nostro territorio, mi ritrovo sulla sua stessa lunghezza d’onda ed è importante sapere che dalla politica nazionale c’è interesse verso il territorio di Agropoli che sconta oggi ancora troppi problemi”.

LA MANO DELLA MAGISTRATURA

Proprio da una interrogazione parlamentare dell’ono Bicchiello dopo le denunce di pesce e di un funzionario comunale il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e l’assessore al patrimonio Di Filippo sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta del furto al museo cittadino. Gli istituti interessati, sono la corte dei conti, la sovrintendenza e la procura di Vallo della Lucania. La La vicenda giudiziaria legata al furto dei reperti archeologici dal museo civico delle arti di via Pisacane. Dopo i ripetuti esposti del consigliere Pesce , la denuncia del funzionario comunale responsabile del patrimonio, l’autorità giudiziaria procedente sta dando impulso alle indagini ed il cerchio si sta stringendo. Indiscrezioni, voci, la cui attendibilità e’ da verificare, sembra che ci siano i primi indagati riconducibili ad autorevoli esponenti della giunta municipale. Qualcuno a palazzo di citta’ sapeva del furto ed ha taciuto? Chi era il personale della cooperativa che ha gestito il museo? Chi era il presidente? Chi era il referente politico? Il personale dell’azienda speciale aveva la disponibilità delle chiavi? Sono questi gli interrogativi degli inquirenti a cui non si riesce a dare risposte e che forse qualche amministratore dell’organo esecutivo e della maggioranza del consiglio comunale sara’ chiamato a rispondere. L’inchiesta va avanti ed arriverà alla sintesi in breve tempo, intanto il ministero per i beni culturali hanno preannunciato di essere parte lesa e si costituiranno parte civile nell’instaurando procedimento penale insieme al Comune di Agropoli. In tal caso si valuteranno, ove emergessero penali responsabilità in capo ad amministratori, eventuali profili di incompatibilità. Sergio Vessicchio

