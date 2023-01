AGROPOLI, BIMBO CADE DAL SEDIOLONE ALLA MOZZILLO TRAGEDIA SFIORATA

Tragedia sfiorata all’asilo intitolato alla direttrice Mozzillo in piazza al cine teatro. Un bambino di circa 2 anni è rimasto libero e non lo hanno stabilizzato come si fa solitamente ed è caduto dal sediolone mentre si accingeva a pranzare. L’episodio che ha destato molto scalpore ad Agropol, ne parlano ormai tutti, si si è verificato alla scuola d’infanzia Mozzillo nella ex piazza mercato. La paura è stata tanta per fortuna il piccolo non ha riportato nessun problema ma è stato subito visitato e accuratamente soccorso. Siamo stati raggiunti da una telefonata di un genitore che ci ha raccontato l’episodio molto intimorito e impaurito per quanto accaduto. La Mozzillo negli ultimi giorni è salita alla ribalta delle cronache per le assunzioni clientelari.

A lavorare in questo istituto sono state chiamate dall’attuale amministrazione persone candidate o parenti di candidati con il sistema di potere che controlla in maniera criminale la città di Agropoli. Alcuni genitori ci fanno sapere che le istruttrici ultime arrivate non sono all’altezza del compito non essendo ne predisposte ne del mestiere ma sono state assunte solo per motivi elettorali e clientelari. Da tempo sollecitiamo gli organi di controllo come la magistratura a verificare le assunzioni come vengono fatte, con quale criterio e se i parenti o gli amici degli amici vengono favoriti. invitiamo le opposizioni al municipio a prendere visione di questa situazione oltremodo invitiamo il sindaco e l’amministrazione comunale ad evitare il voto di scambio anche in queste situazioni perchè mettendo nelle mani di gente inesperta i piccoli dell’asilo si rischia il peggio. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...