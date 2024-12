AGROPOLI, BRANCO IN AZIONE AGGREDITA UNA COPPIETTA

Legittima difesa o aggressione da bulli, lo chiariranno i carabinieri della compagnia di Agropoli chiamati in pieno centro e in serata quando il corso Garibaldi solitamente riceva il passeggio della gente. Un gruppo di almeno sette ragazzini avrebbe aggredito un quarantenne del posto che si trovava insieme alla compagna. L’uomo è stato circondato e colpito, la donna trascinata a terra. In poco tempo la lite è degenerata, sono intervenute decine di giovani (ragazze e ragazzi) che hanno iniziato a lanciare invettive e minacce all’indirizzo degli adulti lì presenti, due dei quali rimasti lievemente feriti.

Non è chiaro il motivo che ha innescato la rissa: i giovani, ragazzi del posto e pare qualcuno straniero, avrebbero dichiarato di essersi difesi, ipotesi che altri testimoni hanno smentito. Lo chiariranno le forze dell’ordine.

