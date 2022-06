Dimostrare i numeri reali che la commissione con i prosciutti davanti agli occhi non ha voluto far valere pur avendo dimostrato che ci sono è l’imperativo delle opposizioni. ” Il ballottaggio è l’evidenza” è un messaggio whatsapp in giro sui telefoni di tutta la città inviato da un membro della commissione ad un amico. Non ci vuole certo la zingara per capire che ci sono dei brogli chiarissimi e che il sistema organizzando seggi e scrutatori dopo le tantissime rinunce ha piazzato familiari, mogli, fratelli,, amici dei candidati delle loro liste, poi faremo nomi ed esempi, basta vedere la sezione 20, chi ha preso più voti in quella sezione, chi era il presidente e chi era il segretario. Ho nella sezione numero 6, chi era il presidente e chi ha preso più voti. Giusto per fare degli esempi ma stiamo parlando comunque di persone serie e corrette sia i candidati che i presidenti e segretari delle due sezioni per carità e hanno fatto tutto con regolarità ci mancherebbe, i brogli sono da altre parti, non in quelle sezioni. Facciamo l’esempio di queste due sezioni per far capire che il sistema di potere che muove i fili in città i propri orticelli se li cura e che tutta l’elezione è stata organizzata scientificamente. Dopo la lunga maratona al comune di ieri il presidente della commissione, pilatescamente, se ne è lavato le mani e demanda tutto ai ricorsi. E quindi cosa è venuto a fare, poteva starsene a casa. Prima scopre i brogli, li evidenzia e poi proclama, è assurdo. Molto probabilmente sarà proprio il presidente della commissione il primo a finire nella lista dei denunciati. C’è una discrasia tra le sue accuse sugli errori evidenti e la sua decisione finale. E Raffaele Pesce il più danneggiato, la vittima maggiore degli evidenti brogli, questa mattina ha affermato: “Appena acquisiremo i verbali della commissione li divulgheremo, dando modo a tutti i cittadini di prendere atto delle “incongruità” rilevate dallo stesso presidente e dalla commissione tutta, unitamente alle nostre osservazioni ed istanze prodotte. Al contempo, date le riscontrate incongruità, acquisiremo i verbali dei singoli seggi e verificheremo tutti gli estremi di irregolarità, di nullità, di annullabilità e di eventuale illiceità riscontrabili, nonché le scelte da prendere a tutela del voto e della volontà democraticamente espressa. Il civismo parte dalla divulgazione della conoscenza. Iniziamo un cammino di trasparenza e rispetto della legalità dal quale non ci allontaneremo mai”. Intanto alcuni degli errori riscontrati dalla commissione danno un quadro chiaro della presenza del ballottaggio nelle urne indicato dall’elettorato. La commissione scrive:

– sono risultate 276 schede in più rispetto alla differenza matematica tra le schede vidimate e quelle distribuite – sezione 7 PESCE 179 voti sul primo verbale, 159 sul secondo verbale – sezione 21, richiesto un riconteggio da parte del presidente dell’ufficio dei ministri delle schede, I voti di Pesce 104 sono stati depennati e riscritti a favore di 57 voti, lo stesso vale per La Porta e Serra e Mutalipassi (unico per il quali i voti sono stati aumentati dopo il depennamento passando da 521 a 563. – in 10 sezioni su 21 i verbali al punto 3,5 e 21 non risulta compilato. – sono emerse ripetute contestazioni non verbalizzate dai presidenti di sezione. – sono state lasciate dichiarazioni di diversi rappresentanti che firmando il verbale a fine scrutinio, si sono ritrovati un verbale con numeri diversi alla lettura del presidente.

Davanti a tutto questo il presidente ha avuto il coraggio di fare la proclamazione. Un piccolo dettaglio, faccia gialla Mutalipassi ha messo la fascia ancor prima del giuramento calpestando il diritto, la serietà e l’importanza della fascia stessa. E chi si aspettava questa mattina un sopralluogo sulle alghe e la presa di posizione dello stesso faccia gialla è rimasto ancora deluso. Ma statene certi le alghe resteranno li per molto tempo ancora. Sergio Vessicchio