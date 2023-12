Ore di attesa al Consiglio di Stato decide e confermare la sentenza del Tar di far rivotare in 4 sezioni. La decisione presa a fine ottobre chiede la conferma al secondo e ultimo grado di giudizio. Ricordiamo che per il ritorno alle urne si sono espressi il presidente della commissione elettorale Saporiti, il vice prefetto Amantea, ilTar. Vi terremo aggiornati.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

