AGROPOLI, CANI SALVATI SUL TESTENE VICINO AL LIDO AZZURRO ERANO CHIUSI IN UN CAMPER

La zona è quella del lido azzurro una delle più accorsate dal punto di vista turistico e balneare ultimamente salvata dalle alghe. La giornata non proprio piacevole per il bagno ha isolato l’intera area ormai senza turisti e bagnanti. Alcuni passanti hanno notato che qualcosa non andava e hanno subito lanciato l’allarme. Il camper o roulotte(foto) aveva i finestrini completamente chiusi, gli animali stavano temperature elevatissime e senza ventilazione. Intorno alle ore 12 di ieri domenica 15 settembre, dopo la segnalazione di passanti e residenti al comune di Agropoli per dei cani lasciati in un camper con i finestrini chiusi sotto il sole, sono state attivate subito le guardie NITA e la polizia municipale.

Le guardie ambientali del Nita, la polizia municipale e il personale dell’Asl, che si sono precipitati sul posto per evitare una possibile tragedia. All’interno del camper, gli agenti hanno trovato cinque cani in condizioni critiche, quattro dei quali sprovvisti di microchip. Le alte temperature avevano seriamente compromesso il benessere degli animali, ma grazie all’intervento tempestivo è stato possibile salvarli e stabilizzare le loro condizioni.

Mentre i soccorsi erano in corso, i proprietari – un uomo di nazionalità tedesca e una donna di Avellino – sono tornati sul luogo. I cani sono stati restituiti loro con l’obbligo di microchippare gli animali non registrati entro cinque giorni, in conformità con la normativa vigente. A causa delle violazioni accertate, è stata anche emessa una multa complessiva di circa 2mila euro.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...