AGROPOLI, CAPODANNO IN PIAZZA TRA ATTESE E BOCCIATURE NO ALL’ADDETTO STAMPA PER LA PRESENTAZIONE

Apicella assessore al turismo è stretto nella pressioni riguardanti un sistema becero e pieno di insidie. Costretto a subire la vergogna del babà natale e indicato dall’amministrazione come il politico-tecnico che lavora di più e, in questo periodo, è anche l’assessore sul quale si concentrano gli elogi dei commercianti. L’impegno è alla base di Apicella tra flop qualche successino. Molte le critiche piovute addosso per la serata di Via Pio X ma tanti però gli elogi per la vicinanza e l’attaccamento alla causa in un settore difficile come quello degli eventi in special modo per natale dove ha dovuto fare i conti con i disastri della precedente amministrazione la quale aveva lasciato molti debiti anche con la ditta delle luminarie. Ma l’impegno non basta, ci vuole la qualità e in questo Apicella non sembra essere supportato dall’amministrazione comunale ne dal sindaco faccia gialla impegnato nella disastro centro storico dove l’illegalità la fa da padrona e sul quale si è abbattuta la scure della procura della repubblica ma anche degli inquirenti che stanno ascoltando a vario titolo i denunciatari della truffa babà natale in consiglio comunale. Roberto Apicella ha scelto di dare spazio a Nostalgia 90, un marchio che è una garanzia. Si tratta di un vero show/party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali. Il palco verrà allestito nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, pronta ad accogliere giovani e meno giovani con tanta voglia di divertirsi, ballare, cantare e iniziare il nuovo anno nel modo giusto. Antonella Agresti(foto) presenterà la serata e questo ha suscitato un vespaio di polemiche all’interno della casa comunale, non da parte degli organi istituzionali ma dall’ufficio stampa del sindaco al quale Apicella non si è piegato.

APICELLA NON SI PIEGA ALL’UFFICIO STAMPA

Inviso a tutta la stampa locale, mal voluto da tutti i consiglieri comunali e gli assessori, schifato da Franco Alfieri è una imposizione di Roberto Mutalipassi perché gli ha battezzato il figlio. Andrea Passaro non ha rapporti con la maggior parte della stampa locale, passa le notizie degli eventi solo agli organi di informazione vicini all’amministrazioni e così presenze della ‘arrivo del prefetto piuttosto di importanti istituzioni li comunica solo a chi parla bene dell’amministrazione. Passaro ha messo il veto sulla presentatrice Antonella Agresti una professionista brava e preparato la quale ha il consenso di tutti tranne che il suo perchè voleva presentare la manifestazione. Apicella ha conservato la sua autonomia e per l’evento del 1 Gennaio è andato avanti dritto senza indugi e senza farsi minimamente scoraggiare dalle dinamiche di rotture portate avanti da Andrea Passaro un personaggio molto controproducente per l’amministrazione perchè rappresenta “l’accoppatura” del disastro. Il sindaco è talmente stupido politicamente da non capire che un addetto stampa non può essere litigato con quasi tutta la stampa, poi cosa si aspetta. Sicuramente la presenza nella manifestazione dell’associazione “Movida” fondata dallo stesso Roberto Apicella non mancherà di attirare altre critiche ma a questo punto deve essere così fatta bene che le eventuali polemiche si dovranno dissolvere. In città c’è molta attesa per questo evento, Apicella ci ha detto che i vigili del fuoco hanno imposto una posizione del palco anomala e anche questo è frutto della presenza di una scarsa amministrazione. Anche i palchi li decidono altri? Con un sindaco e una giunta di peso e qualità avremmo voluto vedere se i vigili del fuoco impongono la posizione del palco. Poi quando vi diciamo che l’amministrazione passiamo per catastrofisti.

