AGROPOLI, CAPOZZOLI SOTTO TIRO PER Il BABA’ NATALE MA LUI SI E’ ACCORTO DEGLI ILLECITI

Giuseppe Capozzoli è ritenuto uno dei pilastri del sistema di potere che ha incapsulato la città nella morsa della dittatura. E’ un uomo chiave e colui che dopo Alfieri gestisce praticamente tutto. Il vero sindaco attraverso il quale viene svolto praticamente tutto. Lo stesso Capozzolo ha però capito che la situazione sta precipitando, sa bene che la magistratura sta guardando al comune di Agropoli con occhi critici perchè ha sotto controllo tutto. Ha in mano il termometro del municipio, Ormai la gente non va dai politici se non passa prima dal suo ufficio. E’ lui che determina sindaci, assessori e competenze insieme con Franco Alfieri. E’ anche il presidente dell’Agropoli Cilento servizi un potente al quale tutti si devono rivolgersi. Basti pensare le competenze che ha al comune: AREA 1 Turismo, eventi, cultura, affari generali, informatica, supporto segreteria ed organi istituzionali, entrate tributarie ed extratributarie. Praticamente mezzo comune, la macchina amministrativa passa attraverso di lui. Ed è proprio Capozzolo la chiave giusta per il babà natale. La truffa del babà natale passa attraverso le mani di Capozzolo. Capozzolo ha capito benissimo che quest’anno c’è grande attenzione sulla porcheria che gli hanno portato sul tavolo, quella relativa al babà natale questa truffa chiarissima che dovrà finire sul tavolo della magistratura perchè c’è un giro di 500mila euro con chiari raggiri del sindaco Mutalipassi, l’ha presentata lui in giunta, della giunta municipale e delle associazioni-cooperative beneficiarie.

Un associazione evidente e la magistratura deve sapere che sono tre componenti ( Sindaco, giunta e associazioni-cooperative) ad operare in questa vicenda e quindi la stessa magistratura deve operare su questi elementi, non può non verificare. Capozzolo sa benissimo che non può autorizzare il babà natale per una serie di motivi gravissimi che la minoranza spiegherà in una conferenza stampa non fra molto. Giuseppe Capozzolo, parlando con la minoranza, ha già detto che non ci sono i presupposti per autorizzare lo scempio, la truffa che stanno mettendo in atto. In pratica sa che le carte non sono in regola, che il tentativo di truffare il bilancio comunale è chiaro e non intende procedere. A quanto sembra si sia chiuso in difesa anche perchè se ci fosse un’azione della magistratura per il babà natale sarebbe il primo a finire nel mirino degli inquirenti e non se lo può permettere anche perchè a lui non entra niente in tasca, non partecipa ad eventuali spartitori (ancora non si sa dove sono finiti i soldi dello scorso anno circa 400mila euro, l’obbligo di rendicontazione non si capisce come sia stato fatto e se è stato fatto ed eventualmente dovrebbe essere controllato con azioni incrociate e chi sono i soci occulti delle associazioni ai quali fanno organizzare ) e deve comunque giustificare una certa regolarità. L’appello che si fa in questi giorni al municipio di organizzare la manifestazione con l’assessore al ramo, di depurare tutto il contesto e di procedere. Mutalipassi e tutta la giunta sanno bene che una manifestazione che quest’anno si avvicina a guadagni di 500mila euro darebbe ossigeno al bilancio, si potrebbero sfruttare per 40 giorni disoccupati e farli lavorare, ci sarebbero dei vantaggi enormi se organizza il comune. Il problema è evidente se non organizza il comune ma organizzano le associazioni gli incassi possono essere facilmente cambiati e manipolati e i soldi se li possono intascare e dividere associazioni e soci occulti. Chi sono i soci occulti? Chi ha presentato in giunta questo babà ? La truffa e il babà sono pesanti il piatto e forte. Capozzolo questo lo sa, può autorizzare questo scempio in nome del sistema e finire incastrato con le mani nella tagliola e farsi mettere le manette per far arricchire altri? Non pensiamo proprio. Per cui oggi l’unico garante per ostacolare la truffa è Capozzolo e la sua opposizione a questa porcheria darebbe credibilità al sistema stesso. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...