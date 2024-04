AGROPOLI, CARECA STRAORDINARIO ENTUSIAMO RITIRA IL PREMIO VINCENZO MARGIOTTA/VIDEO

OVAZIONI E GRANDE FOLLA NELL’AULA CONSILIARE DEL COMUNE PER L’ATTACCANTE BRASILIANO CON LUI ANCHE SALVATORE CARMANDO

Un bagno di folla per Careca e Carmando ad Agropoli alla presentazione della rassegna”Gli ero del calcio” nell’ambito della quale è stato assegnato il premio Vincenzo Margiotta il più grande bomber della Salernitana con il record di reti ancora all’attivo con la maglia granata e nativo di Agropoli. In prima fila i figli del grande campione commossi ma anche soddisfatti per l’autorevolezza che sta riscontrato il premio ideato da Antonio Ruggiero e sostenuto dalla stessa famiglia Margiotta con la scuola calcio che prende il nome proprio del grande Vincenzo Margiotta anche in attesa che gli venga intitolata qualche strada principale della città per quello che ha rappresentato per Agropoli, per le sue indimenticabili gesta e per la grandezza che andrebbe studiata nelle scuole. A moderare gli interventi il giornalista della Rai Gianfranco Coppola presidente nazionale dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) organizzatrice degli Eroi del calcio. Negli anni precedenti il premio Margiotta a Schillaci e Immobile. Oggi tocca a Tacconi salire sulla ribalta con Don Patrizio Padre Joestik in piazza Vittorio Veneto alle 18,30. Il 4 maggio arriva Militello con Striscia lo Striscione prima di Ravanelli in programma il 5 giugno. In basso i video.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...