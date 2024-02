AGROPOLI, CARNEVALE I CARRISTI PROTESTANO INSIEME AI COMMERCIANTI SFILATA A RISCHIO SE NON SI VA IN PIAZZA

Il carnevale è a rischio. i carristi minacciano di non far uscire i carri se non passano per il centro, per il momento non c’è l’ok dell’amministrazione su imput del comando dei vigili urbani per effetto della biforcazione installata tra il centro di Agropoli piazza Vittorio veneto e piazza della Repubblica-via Pio x. Il sindaco ha scarico le responsabilità sul comandante dei vigili urbani il quale però dal canto suo si è limitato a disegnare il percorso secondo le indicazioni di garanzia facendo tutto tecnicamente perfetto. lla scelta deve essere politica, se l’amministrazione decide che i carri devono passare per il centro passano e basta. Lo scarico di responsabilità suil comandante dei vigili è la soLita vigliaccata della politica che non vuole assumersi le responsabilità. Devono avere il coraggio di togliere la biforcazione e decretare finito l’esperimento rimettendo tutto come prima e così i carri possono passare.

I COMMERCIANTI PROTESTANO

In mattinata i commercianti incontreranno il sindaco al comune al quale annunceranno la serrata, tutto chiuso a carnevale, i negozianti chiedono che i carri passino per il centro di Agropoli come sempre, cambiare il percorso all’improvviso senza programmazione non sembra sia ritenuto logico e corretto.

