AGROPOLI, CASA DI BABBO NATALE BANDO FITTIZIO GIA’ SI CONOSCE IL VINCITORE

UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PALESEMENTE TRUCCATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL BABA’ NATALE SEMPRE AL SOLITO SOGGETTO SI METTA FINE A QUESTO DISASTRO

Una presa per i fondelli(per culo) di quelle grosse che si perpetua ogni anno. Al comune fanno un bando, la chiamano manifestazione d’interesse e assegnano sempre alla stessa associazione o all’associazione facente capo sempre allo stesso soggetto. Dovrebbe esserci una gara d’appalto perché le cifre sono enormi e invece mettono cifre inferiori per non fare la gara d’appalto per paura che la può vincere qualche altra associazione mentre con la manifestazione d’interesse sono stesso i politici e i funzionari a dare a loro piacimento il mandato. Questo è ben noto in città e nessuno presenta il progetto ma sempre lo stesso soggetto con le sue associazioni molte delle quali create ad arte . Fra l’altro nel bando mettono i requisiti che nessuna associazione può avere ma solo l’associazione che loro hanno scelto quella sempre dello stesso individuo. Basta fare una semplice ricerca e si risale a queste notizie. Sono anni che funziona in questo modo e sono anni che stiamo denunciando questo malcostume e questo malessere con l’arricchimento di un solo soggetto e i suoi complici. In comune tutti hanno scaricato sempre su Franco Alfieri sostenendo che Franco proteggesse questo signore insieme a Paola Mangone dell’ufficio turismo e che lui stesse nelle grazie di Franco Alfieri e che gli si doveva affidare a lui questa porcheria del babà natale , perchè di un babà si tratta, perchè Franco Alfieri così aveva deciso. Forse era un modo di dire ma basta chiedere ai sindaci Adamo Coppola e Roberto Mutalipassi. Facevano passare tutto come una scelta di Alfieri e quest’anno avremo anche qui la prova del nove perchè Alfieri oltre a non poter dare delle direttive in proposito purtroppo si è sdegnato per la manifestazione di Mammuccari. Il tutto si verifica sfruttando il patrimonio pubblico il castello e ora il parco pubblico con l’ok dell’assessore Di Filippo il quale però quando c’è da deliberare in giunta stranamente non si presenta e si fa mettere assente ma si fa fotografare alle conferenze stampa di presentazione dell’evento-babà e contribuisce a far affidare a molti dei suoi elettori i servizi commerciali all’intero dell’area sempre nell’ambito della rassegna. Basta leggere anche il bando di quest’anno uscito il giorno dopo della messa in onda della trasmissione vergogna di Mammuccari a metà settembre e si risale chiaramente a chi deve essere affidata anche quest’anno la crema par imbastire il babà natale sul suolo pubblico, in aree pubbliche, E non si tratta di un caso se il soggetto a cui fanno capo le associazioni a cui sarà assegnato il babà già sta contattando aziende, ditte e commercianti locali per imbastire l’organizzazione. Negli anni passati i carabinieri di Agropoli hanno più volte indugiato su questa vicenda ma mai poi si è saputo niente. Dal punto di vista legale il comune fa tutto regolarmente ma è evidente che la decisione è già presa per cui nessuna associazione partecipa anche perchè il bando è stato fatto talmente preciso per l’assegnazione al solito soggetto che nessuno potrebbe essere scelto. E poi ammesso che qualcuno presentasse tutta la documentazione idonea figuratevi se Mutalipassi, Di Filippo e altri l’assegnerebbero la manifestazione ad un’associazione che non rientra nei loro interessi. Il babà è confezionato anche quest’anno. Le opposizioni sono assenti totalmente su queste cose. Basterebbe fare un esposto ai carabinieri, alla procura della repubblica, sostenendo tutto questo, portando lo storico in allegato e tutto ritornerebbe alla normalità e invece chissà per quale altro motivo d’interesse anche le opposizioni sono colluse con questo schifo e non denunciano questo sistema vergognoso ormai stagnante da tempo al comune di Agropoli. Basta vedere le attività del municipio e si trova in mezzo sempre lo stesso soggetto ad ottenere soldi, fondi, incarichi, permessi e assegnazioni con bandi fittizi e pilotati con il silenzio assenso delle opposizioni. Anche quest’anno avremo predicato nel deserto, anche quest’anno in barba a tutto il buon senso possibile il babà si farà perchè questo sistema marcio e delinquenziale ormai si è instaurato talmente bene al comune e non solo al comune impossibile da eliminare. Facciamo un appello di buonsenso e di civiltà al sindaco, sappiamo bene che non ascolterà nemmeno, metta fine a questo babà natale e faccia tornare regolarità all’interno del municipio perchè anche se apparentemente il bando sembra fatto per non correre rischi si tratta di una bando truccato e lui lo sa benissimo. Sergio Vessicchio

