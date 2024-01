AGROPOLI, CASA FAMIGLIA SENZA ACQUA TRE GIOVANI TRASFERITI

Appartamento senza acqua e luce nel centro storico di Agropoli: dopo un sopralluogo, è arrivato il provvedimento di trasferimento in una casa famiglia per i tre minori che l’abitavano. Lo riporta InfoCilento.

Agropoli, appartamento senza acqua e luce: trasferimento in casa famiglia

Nelle scorse settimane gli agenti della Municipale, insieme al persone tecnico, hanno effettuato un sopralluogo presso un immobile nel centro storico cittadino. L'edificio, al pinao seminterrato e destinato ad abitazione, era composto di cucina, due camere e un bagno per una superficie totale di 40 metri quadrati. Durante l'ispezione, i locali sono stati trovati in uno stato deplorevole e privi di luce e acqua. Secondo gli accertamenti tecnici, non possedevano le condizioni igienico-sanitarie minime per essere considerati abitabili. In quel momento erano presenti anche tre minori che sono stati trasferiti in una casa famiglia. Rimarranno lì fino a quando non sarà individuata una casa idonea al loro benessere.

Trasferimento dei minori a una casa famiglia

Per motivi socio-ambientali e nel perseguimento del benessere dei minori, è stato deciso il loro trasferimento presso una casa famiglia. Rimarranno lì fino a quando non sarà individuata una destinazione più idonea e dignitosa per il loro benessere.

Divieto di utilizzo emesso dal sindaco Mutalipassi

Il sindaco Roberto Mutalipassi, basandosi sulla relazione dei tecnici e degli operatori della polizia locale, ha emesso un provvedimento che inibisce qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'immobile. La notifica del divieto è stata trasmessa ai proprietari e a chiunque occupasse l'alloggio.

L’unica eccezione è stata fatta per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici, nell’attesa di definire le azioni da intraprendere con i proprietari stessi e con gli organi e gli enti competenti.

